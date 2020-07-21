Взрывное устройство на дистанционном управлении, о котором говорил луцкий террорист Максим Кривош, не обнаружено.
О последних новостях из Луцка рассказал глава МВД Украины Аваков.
— Раненых в ходе происшествия с автобусом в Луцке не было, взрывного устройства с дистанционным управлением не существует — сказал он.
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Захват заложников в Луцке
21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке. В 2005 году его приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.
Он угрожал взорвать автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.
Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.
В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка. В Офисе президента сообщили, что это произошло после разговора террориста с Зеленским.
В 21.40 начался штурм автобуса. Все 13 заложников были освобождены.