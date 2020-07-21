PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Взрывное устройство с дистанционным управлением в Луцке не обнаружено – Аваков

Взрывное устройство на дистанционном управлении, о котором говорил луцкий террорист Максим Кривош, не обнаружено.

О последних новостях из Луцка рассказал глава МВД Украины Аваков.

— Раненых в ходе происшествия с автобусом в Луцке не было, взрывного устройства с дистанционным управлением не существует — сказал он.

Читайте: Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео

Захват заложников в Луцке

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке. В 2005 году его приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Он угрожал взорвать автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка. В Офисе президента сообщили, что это произошло после разговора террориста с Зеленским.

В 21.40 начался штурм автобуса. Все 13 заложников были освобождены.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх