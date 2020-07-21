Максим Кривош отпустил трех заложников после разговора с президентом Владимиром Зеленским.

— Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом Плохим, который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле, — говорится в сообщении.

В 20.20 Максим Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка.

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21 июля вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Луцке.

Он угрожал взорвать автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что они — террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм Земляне 2005 года.