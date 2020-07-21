21 июля состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты должны рассмотреть 15 проектов законов и семь постановлений. Распоряжение о внеочередном заседании подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Депутаты будут принимать изменения в закон о публичных закупках, чтобы обеспечить развитие отечественного продукта.
Также Рада рассмотрит два постановления от Тимошенко и Новинского с просьбой отменить закон о государственном регулировании азартных гор в Украине.
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В частности, депутаты примут закон о государственной поддержке инвестиционных проектов.
Календарь работы Рады на четвертую сессию
Народные депутаты решили, что вернутся к работе после каникул 1 сентября. На заседании 15 июля они утвердили календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады.
Однако глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что Рада может собираться на внеочередную сессию еще несколько раз на каникулах в августе.