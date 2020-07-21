Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто помогал в освобождении заложников в Луцке.

— Поздравляю всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом, — написал он.

Зеленский подчеркнул, что терроризму нет места ни в одной стране.

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Глава государства удалил видео, которое записал по требованию террориста Максима Кривоша о фильме Земляне 2005 года.

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке. В 2005 году его приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Он угрожал взорвать автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка. В Офисе президента сообщили, что это произошло после разговора террориста с Зеленским.

В 21.40 начался штурм автобуса. Все заложники были освобождены.