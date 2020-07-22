В аэропорту Борисполь 21 июля начался прием паспортов в приложении Дия.

В течение следующих нескольких дней функция заработает в аэропортах Одессы, Львова и Херсона.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий совместно с главой Минцифры Михаилом Федоровым.

— Теперь путешественники, которые пользуются услугами аэропорта Борисполь, могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение Дия вместо обычного, — написал Криклий.

Он отметил, что изменения уже утверждены в Государственной авиационной службе Украины.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно скачать приложение Дия и, выполняя инстукцию, поместить туда свои документы.

По прибытию в аэропорт на пункте контроля авиабезопасности следует показать экран смартфона с открытым приложением, чтобы произошло считывание QR-кода.

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После выполнения этой простой операции пассажиру будет разрешено совершить полет.

Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, по состоянию на утро 22 июля в аэропорту Борисполь тестируют приложение Дия.

— Ждем изменения внутренней нормативки по авиабезопасности, который требовал оригинал паспорта. Как только будет все — запускаем! — написал он.

О завершении тестирование программы минист сообщит отдельно.

Кабмин признал цифровой паспорт в приложении Действие

Кабинет министров Украины принял постановление об электронных паспортах в приложении Дия 15 апреля.

Отныне электронные паспорта можно использовать как удостоверение личности, если остановит полиция, а также на почте, при получении посылок, писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

В Минцифры разрабатывают возможности использования приложения Дия во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом, а также для медицинского обслуживания и банковских операций.