День независимости 2020: график работы банков

На День независимости 2020 банки в Украине не будут работать, ведь это государственный выходной.

Об этом Фактам ICTV сообщили в пресс-службе НБУ.

— Для банковской системы Украины, как и в целом для государства, 24 августа является праздничным, выходным, днем, — уточнили в Нацбанке.

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24 августа выпадает на понедельник, перед этим днем ​​будут еще два выходных — суббота, 22 августа, и воскресенье, 23 августа.

— Суббота и воскресенье являются выходными днями для учреждений, имеющих пятидневную рабочую неделю, — добавили в НБУ.

В то же время банки самостоятельно определяют свой порядок работы, руководствуясь нормами законодательства Украины.

В Приватбанке пока не информируют о точном графике работы отделений на День независимости. По их информации, заранее он будет выходным.

— Все сервисы будут работать круглосуточно — доступы к терминалам самообслуживания, мобильные приложения. Может быть ограничена работа отделений в день, в который выпадет праздник, но информация еще уточняется, — прокомментировали Фактам ICTV в пресс-службе Приватбанка.

День независимости 2020

Из-за сложной эпидситуации в Украине и карантин пока не сообщается программа мероприятий на День независимости 2020.

В то же время уже стало известно, что в этот день состоится шествие ветеранов.

Мероприятие пройдет без политики и под государственным флагом, уточняют организаторы.