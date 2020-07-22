Госстат показал официальную статистику смертности от коронавируса в Украине

642 украинцы умерли от коронавируса с начала года. Еще 21 человек умер от неустановленного вируса.
Всего в январе-мае 2020 года умерло 239 967 украинцев, заявили в Государственной службе статистики Украины.
От инфекционных болезней умерло 5 896 украинцев. В частности от:
- туберкулеза — 1 405;
- СПИДа — 1 355;
- пневмонии — 2 699.
Читайте: В Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса — Степанов
От рака умерло 31 930 человек.
Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения — 164 384 случая.
Коронавирус в Украине
22 июля в Украине зафиксировано 60 995 больных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 829 новых пациентов.
Излечилось с начала пандемии 33 172 человека. По данным Минздрава, умерли от осложнений 1 534 пациента.
Наибольшее количество больных зафиксировано во Львовской области, Киеве и Черновицкой области.