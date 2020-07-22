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Факты / Украина / Общество

Госстат показал официальную статистику смертности от коронавируса в Украине

642 украинцы умерли от коронавируса с начала года. Еще 21 человек умер от неустановленного вируса.

Всего в январе-мае 2020 года умерло 239 967 украинцев, заявили в Государственной службе статистики Украины.

От инфекционных болезней умерло 5 896 украинцев. В частности от:

  • туберкулеза — 1 405;
  • СПИДа — 1 355;
  • пневмонии — 2 699.

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От рака умерло 31 930 человек.

Наиболее частая причина смерти — болезни системы кровообращения — 164 384 случая.

Коронавирус в Украине

22 июля в Украине зафиксировано 60 995 больных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 829 новых пациентов.

Излечилось с начала пандемии 33 172 человека. По данным Минздрава, умерли от осложнений 1 534 пациента.

Наибольшее количество больных зафиксировано во Львовской области, Киеве и Черновицкой области.

Источник: Госслужба статистики Украины

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