22 июля доллар и евро в Украине продолжают расти, а украинская гривна обесцениваться.
По информации НБУ, курс доллара в Украине — 27,66 грн/$, что на шесть копеек дороже, чем вчера, 21 июля.
Евро также выросло в цене, курс — 31,67 грн/€, вчера он был 31,59 грн/€.
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Курс валют в Украине на 22.07:
- $1 — 27,66 грн;
- €1 — 30,67 грн;
- 1 польский злотый — 7,14 грн;
- 10 российских рублей — 3,90 грн.
Почему растет доллар
С понедельника, 20 июля, наблюдается нестабильная ситуация на валютном рынке — доллар постоянно дорожает, а гривна обесценивается. Эксперты успокаивают украинцев: это временно, поэтому не нужно скупать валюту.
Колебания курса связаны с изменением руководства Нацбанка и тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.
По прогнозам экономического эксперта Олега Пендзина, ситуация стабилизируется с назначением нового руководителя и правления НБУ. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский 20 июля уже представил нового главу Кирилла Шевченко.