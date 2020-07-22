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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар продолжает расти: курс валют на 22 июля

22 июля доллар и евро в Украине продолжают расти, а украинская гривна обесцениваться.

По информации НБУ, курс доллара в Украине — 27,66 грн/$, что на шесть копеек дороже, чем вчера, 21 июля.

Евро также выросло в цене, курс — 31,67 грн/€, вчера он был 31,59 грн/€.

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Курс валют в Украине на 22.07:

  • $1 — 27,66 грн;
  • €1 — 30,67 грн;
  • 1 польский злотый — 7,14 грн;
  • 10 российских рублей — 3,90 грн.

Почему растет доллар

С понедельника, 20 июля, наблюдается нестабильная ситуация на валютном рынке — доллар постоянно дорожает, а гривна обесценивается. Эксперты успокаивают украинцев: это временно, поэтому не нужно скупать валюту.

Колебания курса связаны с изменением руководства Нацбанка и тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.

По прогнозам экономического эксперта Олега Пендзина, ситуация стабилизируется с назначением нового руководителя и правления НБУ. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский 20 июля уже представил нового главу Кирилла Шевченко.

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