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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 22 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 829 человек. Всего в стране уже 60 995 случаев заражения.

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09:10 - 22 июля

Жесткого карантина в Украине с закрытием бизнеса уже не будет, даже в случае второй волны коронавируса осенью, заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, возможно лишь точечное закрытие.

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09:07 - 22 июля

Киев — снова лидер по количеству новых больных. По состоянию на 22 июля коронавирус подтвердили еще у 132 человек, в целом – 7 166.

В то же время за последний день нет летальных случаев, а выздоровели 66 пациентов (2 521 — с начала эпидемии).

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08:46 - 22 июля

В Украине уже 60 995 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 829 человек.

Умерли 1 534 пациента, 16 из которых — за день.

В то же время выздоровели 33 172 человека, в том числе 973 — за последние сутки.

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08:29 - 22 июля

Во Львовской области за сутки 124 положительных теста на коронавирус, всего с начала эпидемии — 8 353.

Умерло от инфекции 212 больных и 1 832 уже выздоровели.

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07:55 - 22 июля

По состоянию на утро 22 июля коронавирус в мире подтвердили у 15 093 712 человек, а за сутки заболели еще почти 240 тыс.

От осложнений Covid-19 в целом умерли уже около 620 тыс. человек, а выздоровели 9 110 724 пациента.

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18:53 - 21 июля

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что пройти тестирование на коронавирус можно во многих лабораториях, но не все из них имеют доступ к системе для внесения данных. Но на сайте ЦГЗУ есть список лабораторий, которые вносят такие данные.

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15:01 - 21 июля

В Бердянске усиливают противоэпидемические меры из-за вспышки коронавируса в санатории Арктика. Об этом отчитывается пресс-служба Запорожской ОГА.

В городе проведут дезинфекцию в общественном транспорте, а также меры инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения.

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10:52 - 21 июля

По состоянию на 21 июля гражданам Украины открыли свои границы еще 13 стран, сообщили в МИД.

За неделю добавились Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

Сейчас украинцы могут посетить 39 стран.

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09:44 - 21 июля

В Киеве уже несколько дней подряд суточный прирост инфицированных идет на спад, за сутки коронавирусом заболели еще 73 киевлянина.

В то же время в городе подтвердили 7 034 случая инфицирования.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 128 человек.

Выздороветь удалось 2 455 жителям города.

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09:35 - 21 июля

Самая сложная ситуация с коронавирусом в трех регионах страны.

Наибольшее количество случаев инфицирования по состоянию на 21 июля подтвердили во Львовской (8 229 случаев), Черновицкой (5 363 случая) и Ровенской (5 183 случая) областях.

 

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