В Киеве 22 июля зафиксировали 132 новых случаев коронавируса.

Сегодня в столице уже 7 166 подтвержденных больных на Covid-19.

Кто заболел за последние сутки:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;

61 человек в возрасте от 19 до 90 лет;

8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет..

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 566;

Дарницкий — 1 193;

Деснянский — 882;

Днепровский — 833;

Оболонский — 614;

Печерский — 712;

Подольский — 475;

Святошинский — 604;

Соломенский — 663;

Шевченковский — 624.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 22 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 22 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 829 людей.

За время пандемии заболели 60 995 украинцев. За минувшие сутки 16 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 973 пациентов выздоровели.