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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве 22 июля зафиксировали 132 новых случаев коронавируса.

Сегодня в столице уже 7 166 подтвержденных больных на Covid-19.

Кто заболел за последние сутки:

  • 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;
  • 61 человек в возрасте от 19 до 90 лет;
  • 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет..

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные — на самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 566;
  • Дарницкий — 1 193;
  • Деснянский — 882;
  • Днепровский — 833;
  • Оболонский — 614;
  • Печерский — 712;
  • Подольский — 475;
  • Святошинский — 604;
  • Соломенский — 663;
  • Шевченковский — 624.

статистика коронавірусу київ 22 липня

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 22 июля

Согласно статистике коронавируса в Украине 22 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 829 людей.

За время пандемии заболели 60 995 украинцев. За минувшие сутки 16 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 973 пациентов выздоровели.

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