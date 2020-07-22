В Киеве 22 июля зафиксировали 132 новых случаев коронавируса.
Сегодня в столице уже 7 166 подтвержденных больных на Covid-19.
Кто заболел за последние сутки:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;
- 61 человек в возрасте от 19 до 90 лет;
- 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет..
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные — на самоизоляции.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 566;
- Дарницкий — 1 193;
- Деснянский — 882;
- Днепровский — 833;
- Оболонский — 614;
- Печерский — 712;
- Подольский — 475;
- Святошинский — 604;
- Соломенский — 663;
- Шевченковский — 624.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 22 июля
Согласно статистике коронавируса в Украине 22 июля, за последние сутки заболевание подтвердили у 829 людей.
За время пандемии заболели 60 995 украинцев. За минувшие сутки 16 человек умерли от осложнений вызванных Covid-19, 973 пациентов выздоровели.