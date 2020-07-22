Решение позвонить луцкому террористу и выполнить его условие президент Владимир Зеленский принял самостоятельно.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

На такие шаги гарант пошел, когда проанализировал возможные последствия и действия злоумышленника.

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По словам Мендель, президент рассматривал несколько версий того, как спасти людей и задержать террориста. Зеленский пытался понять, чего хочет Кривош и составить его психологический портрет.

— Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг — отпустить троих людей, — сказала Мендель.

Террорист в Луцке

21 июля около 10.00 в полицию поступило сообщение о захвате автобуса в Луцке. В автобусе находились 13 человек, которых злоумышленник взял в заложники.

Одно из его требований террориста выполнил Владимир Зеленский, опубликовав видео со словами Фильм Земляне 2005 года. Смотреть всем. Также президент провел телефонный разговор с террористом.

После этого Кривошей выпустил трех заложников из автобуса.

Около 22.00, через 13 часов после захвата автобуса, террорист сдался.