В некоторых обменных пунктах стоимость доллара США выросла на 25 копеек и составляет 28,00 грн. Евро вырос на 33 копейки и продается по 32,03 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,95 грн/$, европейскую — 32 грн/€.

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В банках курс держится в коридоре 27,90-27,95 за доллар, и 32,00-32,25 грн за евро.

На черном рынке доллары торгуются на уровне 27,93 грн, а евро 32,05 грн.

На 22 июля официальный курс валют Нацбанк установил на уровне 27,66 грн/$, а евро 31,67 грн/€.

Курс доллара к осени

К осени курс доллара будет держаться в коридоре 27-28 грн, независимо от внешних и внутренних факторов, считает председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Нынешнее удешевление гривны он объясняет сезонностью и влиянием карантина.

По прогнозам специалистов, ситуация будет меняться осенью, когда начнется активная избирательная компания, а фермеры будут закупать горючее в посевной сезон.

Источник: finance.ua