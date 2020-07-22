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Факты / Украина

Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

В Офисе генпрокурора заявили, что сообщено о подозрении мужчине, который во вторник, 21 июля, в Луцке захватил автобус с пассажирами.

В подозрении говорится, что Максим Кривош 21 июля совершил террористический акт, во время которого захватил и удерживал заложников, угрожая уничтожить людей.

Также преступника подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обращении с оружием и взрывчаткой (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Кривош в Луцке захватил людей и стрелял в сторону милиционера

Захват заложников в Луцке произошел 21 июля на Театральной площади в центре города.

Террорист Максим Кривош более 12 часов удерживал 13 заложников в автобусе, после чего сдался правоохранителям.

В результате всех заложников освободили невредимыми.

За время переговоров злоумышленник несколько раз открывал огонь из автобуса и однажды выбросил предмет, который взорвался.

Одна из пуль, выпущенных террористом, прошла в 15-20 см мимо первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

После задержания у Кривоша обнаружили функционирующие пистолет и автомат, а также боевые гранаты.

Сейчас луцкий террорист находится в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник: Офис генпрокурора

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