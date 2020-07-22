Коронавирус в Украине уже диагностирован у 60 995 пациентов. Суточный прирост коронавирусной болезни составляет 829 человек.

Всего с начала пандемии болезни победили 33 172 человека, однако умерли от осложнений, вызванных болезнью 1 534 пациента.

За сутки в Украине выздоровели 973 человека, умерло — 16. На сегодня все еще болеет 26 289 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (132), Львовской области (124) и на Прикарпатье (78).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Суточный прирост заражения в областях:

Винницкая область — 2364 (+34)

Волынская область — 3359 (41)

Днепропетровская область — 1260 (+36)

Донецкая область — 813 (+16)

Житомирская область — 1634 (25)

Закарпатская область — 4578 (60)

Запорожская область — 691 (+9)

Ивано-Франковская область — 3689 (+78)

Кировоградская область — 688 (+2)

Киев — 7166 (+132)

Киевская область — 3359 (27)

Львовская область — 8353 (+124)

Луганская область — 110 (0)

Николаевская область — 527 (+3)

Одесская область — 2660 (22)

Полтавская область — 360 (+4)

Ровенская область — 5232 (+49)

Сумская область — 383 (+12)

Тернопольская область — 2508 (+42)

Харьковская область — 3139 (+57)

Херсонская область — 217 (+1)

Хмельницкая область — 994 (+3)

Черновицкая область — 5404 (41)

Черкасская область — 853 (+6)

Черниговская область — 654 (+5)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 21 июля обнаружили в 60 166 человек. За минувшие сутки — 673 случая заражения, 20 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. 760 пациентов выздоровели за последние сутки.