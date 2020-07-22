PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине резко увеличился суточный прирост заражения Covid-19

Коронавирус в Украине уже диагностирован у 60 995 пациентов. Суточный прирост коронавирусной болезни составляет 829 человек.

Всего с начала пандемии болезни победили 33 172 человека, однако умерли от осложнений, вызванных болезнью 1 534 пациента.

За сутки в Украине выздоровели 973 человека, умерло — 16. На сегодня все еще болеет 26 289 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (132), Львовской области (124) и на Прикарпатье (78).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Суточный прирост заражения в областях:

  • Винницкая область — 2364 (+34)
  • Волынская область — 3359 (41)
  • Днепропетровская область — 1260 (+36)
  • Донецкая область — 813 (+16)
  • Житомирская область — 1634 (25)
  • Закарпатская область — 4578 (60)
  • Запорожская область — 691 (+9)
  • Ивано-Франковская область — 3689 (+78)
  • Кировоградская область — 688 (+2)
  • Киев — 7166 (+132)
  • Киевская область — 3359 (27)
  • Львовская область — 8353 (+124)
  • Луганская область — 110 (0)
  • Николаевская область — 527 (+3)
  • Одесская область — 2660 (22)
  • Полтавская область — 360 (+4)
  • Ровенская область — 5232 (+49)
  • Сумская область — 383 (+12)
  • Тернопольская область — 2508 (+42)
  • Харьковская область — 3139 (+57)
  • Херсонская область — 217 (+1)
  • Хмельницкая область — 994 (+3)
  • Черновицкая область — 5404 (41)
  • Черкасская область — 853 (+6)
  • Черниговская область — 654 (+5)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 21 июля обнаружили в 60 166 человек. За минувшие сутки — 673 случая заражения, 20 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. 760 пациентов выздоровели за последние сутки.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка