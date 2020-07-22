Коронавирус в Украине уже диагностирован у 60 995 пациентов. Суточный прирост коронавирусной болезни составляет 829 человек.
Всего с начала пандемии болезни победили 33 172 человека, однако умерли от осложнений, вызванных болезнью 1 534 пациента.
За сутки в Украине выздоровели 973 человека, умерло — 16. На сегодня все еще болеет 26 289 человек.
Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (132), Львовской области (124) и на Прикарпатье (78).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Суточный прирост заражения в областях:
- Винницкая область — 2364 (+34)
- Волынская область — 3359 (41)
- Днепропетровская область — 1260 (+36)
- Донецкая область — 813 (+16)
- Житомирская область — 1634 (25)
- Закарпатская область — 4578 (60)
- Запорожская область — 691 (+9)
- Ивано-Франковская область — 3689 (+78)
- Кировоградская область — 688 (+2)
- Киев — 7166 (+132)
- Киевская область — 3359 (27)
- Львовская область — 8353 (+124)
- Луганская область — 110 (0)
- Николаевская область — 527 (+3)
- Одесская область — 2660 (22)
- Полтавская область — 360 (+4)
- Ровенская область — 5232 (+49)
- Сумская область — 383 (+12)
- Тернопольская область — 2508 (+42)
- Харьковская область — 3139 (+57)
- Херсонская область — 217 (+1)
- Хмельницкая область — 994 (+3)
- Черновицкая область — 5404 (41)
- Черкасская область — 853 (+6)
- Черниговская область — 654 (+5)
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине 21 июля обнаружили в 60 166 человек. За минувшие сутки — 673 случая заражения, 20 человек умерли от осложнений, вызванных Covid-19. 760 пациентов выздоровели за последние сутки.