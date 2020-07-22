Оружие, которое изъяли у задержанного в Харькове возможного сообщника луцкого террориста, злоумышленник мог привезти из зоны АТО, где занимался волонтерством в 2014-2015 годах.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.

Кроме трех пистолетов, шести гранат и боеприпасов, у сообщника Максима Кривоша обнаружили также зарегистрированное охотничье ружье, добавил Чиж.











Мог привезти оружие: харьковский сообщник Кривоша был волонтером в зоне АТО / 3 фотографии

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовятся вручить ему подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист захватил автобус, в котором находились 13 человек.

В результате переговоров с правоохранителями злоумышленник сдался спустя 12 часов. Всех заложников удалось освободить невредимыми.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники не только в Луцке.

В тот же день правоохранители сообщили о задержании возможного сообщника луцкого террориста в Харькове. Он согласился сотрудничать со следствием.