Мог привезти оружие: харьковский сообщник Кривоша был волонтером в зоне АТО

Оружие, которое изъяли у задержанного в Харькове возможного сообщника луцкого террориста, злоумышленник мог привезти из зоны АТО, где занимался волонтерством в 2014-2015 годах.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж.
Кроме трех пистолетов, шести гранат и боеприпасов, у сообщника Максима Кривоша обнаружили также зарегистрированное охотничье ружье, добавил Чиж.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовятся вручить ему подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Захват заложников в Луцке
Утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист захватил автобус, в котором находились 13 человек.
В результате переговоров с правоохранителями злоумышленник сдался спустя 12 часов. Всех заложников удалось освободить невредимыми.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Кривоша были сообщники не только в Луцке.
В тот же день правоохранители сообщили о задержании возможного сообщника луцкого террориста в Харькове. Он согласился сотрудничать со следствием.