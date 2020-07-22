Погода в Украине 22 июля будет преимущественно солнечной и теплой. Дожди пройдут только в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черновицкой областях.
На севере целый день будет светить солнце, температура днем - от +20° до +24°. Лишь в Сумах пройдут дожди с грозами.
В западных областях также ожидается преимущественно солнечная погода, температура днем - от +20° до +26°. Ливни с грозами прогнозируются лишь в Черновцах.
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На востоке столбики термометра поднимутся днем от +22° до +28°. В восточных областях также преимущественно солнечно, дождливо только в Харькове.
На юге целый день будет без осадков и жарко. Температура днем — от +28° до +32°.
Без осадков и в центре, только в Полтаве могут пройти дожди с грозами. Температура в центральных областях — от +22° до +29°.
Погода в августе
Прогноз погоды на август 2020 свидетельствует о жаре и засухе в первой половине месяца и резком похолодании после 18 числа.
Ночи станут холодными, страну накроют циклоны.