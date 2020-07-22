Карантин в Украине длится уже 133 дня. Сегодня правительство продлило его до 31 августа.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, адаптивный карантин разрешает контролировать уровень заболевания коронавирусом и недопущение вспышек инфекции в регионах.

Статистика коронавируса в Украине на 22 июля свидетельствует о 60 995 больных. За сутки заболело еще 829 человек.

За сутки в Украине выздоровели 973 человека, умерло — 16. На сегодня все еще болеет 26 289 человек.

В Киеве также резко возросло суточное количество больных — плюс 132 человека.

Всего по состоянию на 22 июля в городе подтвердили 7 166 случаев инфицирования.

Всего в столице умерли от вируса 128 человек, за сутки — ни одного летального случая. Оправился от болезни 2 521 киевлянин, за сутки — 66.

Госстат показал официальные данные по смертности от коронавируса в Украине. 642 украинца умерли от коронавируса с начала года. Еще 21 человек умер от неустановленного вируса.

Между тем в Украине разрабатывают четыре препарата для лечения коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, что эти лекарственные средства, по мнению специалистов, могут помочь в борьбе с Covid-19 и ускорить процесс лечения.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире 22 июля подтвердили у 15 093 712 человек. За сутки — почти 240 тыс. новых случаев.

Всего умерли от Covid-19 619 467 человек, за сутки — 5 678. Оправилась от болезни 9 110 724 пациента.

Лидерами по количеству больных и умерших от Covid-19 остаются США.