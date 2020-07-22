Сталина при помощи deepfake “заставили признаться” в Голодоморе

Национальный информационный тур Голодомор запустил проект #Deeptruth, в рамках которого выпустил видео с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Фишка в том, что кадры со Сталиным обработали, используя технологию deepfake, которая умеет менять мимику лица реального человека так, чтобы он “сказал” произвольные слова.

Цель проекта раскрыть правду о роли диктатора в приказе о принудительном голодоморе миллионов украинцев и дальнейшем сокрытии этой жестокости.

Несмотря на широкое распространение, слово, которое используется для описания геноцида, многим неизвестно, поэтому конечной целью кампании является то, чтобы слово Holodomor было внесено в ведущие словари английского языка.

На видео Сталин “признается” на английском языке в совершении искусственного массового голода в 1932-1933 годах.

Читайте: Тайны Бабьего Яра в фотографиях и что можно посмотреть в мемориальном центре

Голодомор

Преступная политика тоталитарного режима привела к Голодомору и массовой гибели населения УССР. От 75% до 80% погибших составляли украинцы.

В октябре 2019 года Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, признавшей Голодомор актом геноцида. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.