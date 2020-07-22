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Факты / Украина

Так считают в ЕС: Украина меняет подход к статистике заболеваемости Covid-19

Украина приводит свои нормы проведения карантина в соответствие с европейскими, а также меняет подходы к показателям инфицирования.

Об этом на совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Показатели заболеваемости Covid-19 будут считать по динамике заболеваемости, а не по количеству больных, как это происходит сейчас, обьяснил Степанов.

Именно такие подходы используют в странах ЕС, добавил министр.

Читайте: Карантин в Украине продлили до 31 августа

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июля в Украине зафиксированы 829 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных уже составляет более 60 тыс.

Победили болезнь с начала пандемии 33 172 человека. Умерли от осложнений Covid-19 – 1 534 пациента.

Источник: Офис президента

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