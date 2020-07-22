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Факты / Украина

В Киеве резко ухудшилась эпидситуация: за сутки 132 новых случая Covid-19

В Киеве снова ухудшилась эпидситуация. За последние сутки в столице заболели коронавирусом 132 человека, вчера, 21 июля, суточный прирост был 73 киевлянина.

Всего по состоянию на 22 июля в городе подтвердили 7 166 случаев инфицирования.

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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 22 июля, в стране подтвердили 60 995 случаев заражения коронавирусом.

При этом эпидситуация снова ухудшилась — за сутки 829 новых больных.

С начала пандемии умерли от вируса 1 534 пациента, за сутки — 16 человек.

Выздоровели 33 172 украинца, за последние сутки — 973 человека.

Фото: Dreamstime

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