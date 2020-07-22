В Украине сейчас разрабатывают четыре препарата для лечения коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил на брифинге, что эти лекарственные средства, по мнению специалистов, могут помочь в борьбе с Covid-19 и ускорить процесс лечения.

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— Эти лекарства используются в Украине для других заболеваний, но по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении коронавируса, — отметил Степанов.

Сейчас разработкой препаратов занимаются украинские компании и начались клинические испытания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июля в Украине зафиксировано 60 995 больных коронавирус. За последние сутки обнаружили 829 новых случаев.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции побороли 33 172 человека, однако умерли от осложнений 1 534 пациента. За сутки в Украине выздоровели 973 человека, умерло — 16.

Наибольшее количество больных зафиксировано во Львовской области (8 353), Киеве (7 166), Черновицкой области (5 404), Ровенской (5 232) и Закарпатской (4 578).