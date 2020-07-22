С начала пандемии в мире продолжается гонка по разработке вакцины от Covid-19, которая ведется невероятными темпами.

В разработке находятся десятки вакцин, однако большинство из них только проходят первые тестирования и вряд ли в ближайшее время станут доступными для всех.

Даже во Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что не стоит надеяться на скорое появление вакцины.

Однако когда ее разработают и докажут эффективность, она может не только вывести мир из пандемии, но и сильно разделить баланс сил.

Факты ICTV рассказывают, повлияет ли появление вакцины на экономику стран и чего ждать Украине.

Цена вакцины

По информации ВОЗ, в настоящее время клиническое тестирование проходят более 20 вакцин от коронавируса. Если быть точным, то 26. Еще более 135 вакцин-кандидатов находятся в разработке.

Сейчас вся надежда на то, что одна из вакцин все же качественно сработает и позволит преодолеть пандемию Covid-19. Однако надеяться на скорое завершение тестов не стоит.

Заместитель председателя ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация ожидает результатов клинических испытаний до начала 2021 года. Если ни одна из вакцин-кандидатов их не пройдет, то трудно предположить, когда появится что-то для противодействия коронавирусу.

И даже в случае успешного тестирования одной или нескольких вакцин, они не станут сразу доступны для широкой общественности. Массовую вакцинацию планируют начать в середине 2021 года, а до конца года планируют произвести около 2 млрд доз вакцины.

Даже если каждому человеку понадобится одно введение вакцины, чтобы организм смог бороться с Covid-19, то при таких условиях до конца 2021 года вакцинируют около четверти населения Земли. Этого будет недостаточно для выработки массового иммунитета, однако при правильном распределении значительно уменьшит смертность от болезни.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов заявил, что вакцинация около 2 млрд людей уже значительно облегчит ситуацию в мире.

— Если вакцины хватит хотя бы для того, чтобы вакцинировать людей из группы повышенного риска (около 22% населения), тогда мир перейдет в другой режим, когда можно будет свободно общаться. Люди без сопутствующих заболеваний легко будут переносить инфекцию, без угрозы для жизни, — говорит Аристов.

Первыми вакциной от коронавируса планируют обеспечить людей, входящих в наиболее уязвимые группы:

работники, которые могут контактировать с больными Covid-19;

пожилые люди;

люди с сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к осложнениям в случае заражения коронавирусом;

люди, которые работают или живут в местах со значительным распространением коронавируса.

Однако обезопашивание уязвимых групп населения не означает, что инфекция отступит. Чтобы она больше не представляла значительной угрозы, нужно чтобы иммунитет был примерно у 60-70% популяции.

И это может стать проблемой, ведь разработка вакцины — дело не дешевое. По предварительным подсчетам, согласно самому оптимистическому сценарию на ее создание потратят около $150 млн, при худшем — более $1 млрд.

Конечно, ни одной компании не хочется работать в минус. Поэтому вполне вероятно, что бесплатной вакцинации не будет. Часть вакцин могут закупить страны для наиболее уязвимых слоев населения, а дальше каждый будет сам за себя.

В зависимости от стоимости изобретение вакцины будет формироваться и цена на нее. Даже в США есть опасения относительно того, смогут ли все позволить себе вакцинироваться от Covid-19.

Мы можем увидеть и ценник в $300-$400 за полный курс. Но часто для стран третьего мира цена значительно дешевле.

Сейчас никто не может назвать даже приблизительную стоимость вакцины, ведь все будет зависеть от многих факторов. И чем больше компаний будут иметь ее, тем больше будет конкуренция на рынке и тем доступнее она будет.

Кроме того, благодаря пандемии могут искать и другие методы разработки вакцины, которые могут значительно ускорить процесс и сделать его дешевле.

— Есть технология мРНК, которую никогда не использовали на людях. Во время пандемии могут протолкнуть новую технологию по безопасности которой еще нет данных. Однако если ее задействуют, то это очень удешевит и ускорит производство вакцин. Нынешние же технологии связаны с наработками вирусов и работой с ними. А для этого нужно много времени, качественная защита, сложные ферменторы т. д., — рассказывает инфекционист.

Влияние на экономику

Гонка за создание вакцины обусловлена ​​не только желанием как можно быстрее побороть коронавирус и вернуться к нормальной жизни, но и желанием выйти в лидеры.

Понятно, что после вакцинации значительной части населения Covid-19 может никуда не деться и те компании, которые контролируют вакцину, значительно улучшат свое положение на рынке.

Аристов считает, что сейчас вакцину можно назвать настоящим экономическим оружием, которое так или иначе будет влиять на экономику страны.

— Фактически эта вакцина — экономическая оружие. Появляются новости, что РФ через хакеров пытается похитить данные исследований, или что Китай и США конкурируют в создании вакцины. Мир будет еще много месяцев находиться в локдаунах, будет много экономических страданий, однако они будут там, где не решат вопрос вакцинации, — говорит он.

Сейчас ближе всего к созданию вакцины подошли всего четыре компании. Третий этап испытаний проходят препараты от:

AstraZeneca (Швеция, Великобритания) вместе с Оксфордским университетом;

Sinopharm (Китай);

Sinovac Biotech (Китай);

Murdoch Children’s Research Institute (Австралия).

А китайская компания CanSino Biologics имеет ограниченное разрешение на применение вакцины, несмотря на то, что клинические испытания только в июне вышли на вторую фазу.

Можно увидеть, что многие страны не подошли к созданию вакцины, но не забывайте о том, что она должна быть безопасной для применения. Значительный побочный эффект может далеко отбросить даже тех, кто уже завершает тестирование.

В комментарии Фактам ICTV экономист Борис Кушнирук заявил, что разработка вакцины никоим образом не должна повлиять на экономическое положение стран. Будь они теми, кто изобрел вакцину, или теми, кто собирается ее покупать.

— Я склонен к тому, что любые возможности для восстановления мировой экономики возникнут не раньше 2021-2022 года. И это восстановление будет достаточно слабым и неизбежно перейдет в новую волну кризиса, ведь коронавирус выступает лишь катализатором определенных процессов, которые накапливались многие годы. Это связано с изменением технологического уклада и фактически изменением всех технологических цепей в мире, — рассказывает экономист.

По его словам, еще до начала пандемии в мировой экономике было много проблем, которые просто не решали. И в отдельных странах все было не так хорошо.

И даже те, кто сначала надеялся на определенную выгоду, ощутили последствия финансового кризиса.

— Если рассматривать Европу, то там фактор введения единой валюты существенно ударил по большинству стран зоны евро. Валюта должна отражать состояние экономики конкретной страны, а евро не отражает состояние экономики ни Италии, ни Испании, ни Греции. В результате более дорогая валюта делает менее выгодным производство… Они могут поддерживать стабильность в стране только наращиванием государственного долга. Однако это дорога в никуда… В Италии еще до начала вспышки Covid-19 госдолг к ВВП составлял 135%. С таким показателем страна просто не может жить, — говорит Кушнирук.

Надеяться на то, что ситуация в экономике исправит прибыль от вакцины или монополия на нее — бесполезно. Мировая экономика начнет восстанавливаться очень медленными темпами только в 2021 году.

Однако значительного ускорения не будет. Ведь успех в одной сфере не решит проблемы, которые накапливались годами, а может и десятилетиями.

Но после начала восстановления экономики прогноз Кушнирука не очень “радужный”. Он считает, что экономика многих стран просто не сможет существовать в нынешнем виде.

— После того, как коронавирус уйдет в небытие, у экономики будет возможность восстанавливаться. Но поскольку проблемы в мировой экономике никуда не денутся, после восстановления в 2022-2023 годах она вновь погрузится кризис, из которого сможет выйти только через определенный “взрыв” — то, что подорвет систему, которая сейчас существует, — говорит экономист.

Влияние на Украину

Во время брифинга 17 июня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина уже ведет переговоры, чтобы стать одной из первых стран, которая получит вакцину.

— Президент дал распоряжение срочно начать, в частности, переговоры с соответствующими государственными структурами страны по заказу и предзаказу на эту вакцину. Эта процедура продолжается. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания до этого, — сказал министр.

Некоторые страны также беспокоятся о том, чтобы быстро поставлять вакцину в другие государства. Поэтому началось даже их предварительное изготовление.

Однако Кушнирук считает, что вряд ли даже попытка быстро закупить вакцины как-то повлияет на экономическую ситуацию, ведь большинство стран в первую очередь будут думать о том, как обезопасить своих граждан.

— Кто нам собирается продавать вакцины? Все лидеры по производству вакцины в первую очередь будут заниматься своим населением, возможно даже принудительно вакцинировать. Не думаю, что Украине кто-то эту вакцину даст, — выражает мнение экономист.

Тогда же Украина предстанет перед другой проблемой — необходимостью продолжения ограничений пока не станет доступной как минимум вакцинация наиболее уязвимых групп населения.

То есть, если мы получим вакцину — экономические проблемы никуда не денутся, но и существенных изменений в них не будет. Экономика государства будет восстанавливаться примерно теми же темпами, которые прогнозировали ранее.

Если же вакцины не будет, то нам придется и в дальнейшем значительно ограничивать экономическую активность. Сейчас важно договариваться с другими странами, но не забывать, что они, прежде всего, будут думать о своих гражданах.

— Безусловно будут распределять часть вакцину внутри страны, а остатки — продавать на аукционе по корпоративным или государственным заказам. Важно, с кем власть договорится, чтобы получить квоту на право купить вакцину, — говорит Аристов.

И нужно понимать, что провести массовую вакцинацию быстро просто невозможно.

— Одно дело создать качественную вакцину, совсем другое — обеспечить нею население. Только для Соединенных Штатов необходимо около 350 млн доз, — говорит директор программы исследования вакцин университета Вандербильта Бадди Крич.

Например, компания Moderna может производить около 500 млн доз вакцины ежегодно. Эксперты считают, что длительное время на каждого человека нужно будет несколько доз вакцины.

То есть при условии выработки около 2 млрд доз вакцины и более-менее равного распределения между странами, не факт что к концу 2021 года в Украине вакцинируют хотя бы самые уязвимые группы населения.

Вероятнее всего, что с течением времени после появления первой вакцины, будут лицензировать все больше и больше препаратов от Covid-19. И чем дальше — тем эффективнее они будут.

Однако они не повлияют на быстрый выход из пандемии или стремительный экономический рост. Вакцина лишь поможет нам обезопасить наиболее уязвимые группы людей, а дальше нам придется разбираться с теми проблемами, которые существовали до сих пор.

Владислав Бомбела