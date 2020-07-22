США объявили в розыск двух украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.

Американцы обещают выплатить за информацию о хакерах до $1 млн за каждого разыскиваемого, сообщает посольство США в Украине.

Хакеров обвиняют в участии в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях “мирового масштаба”.

В января 2020 года по результатам расследования Секретной службы США Радченко и Еременко предъявлены обвинения по 16-ти статьям.

Обвинение утверждает, что украинские хакеры похитили из базы данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США тысячи секретных файлов, за продажу которых получили неправомерную выгоду.

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Россия пыталась похитить данные о разработке вакцины против Covid-19

19 июля официальный Лондон обвинил российских хакеров Cozy Bear в попытках похитить информацию о разработке вакцины против Covid-19, которую разрабатывают эксперты из Великобритании, Канады и США.

По убеждению главы МИД Великобритании Доминика Рааба, кибермошенники действовали под руководством спецслужб России.

Москва обвинения отвергает.

Источник: Посольство США в Украине.