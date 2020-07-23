В Украине продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. 23 июля зафиксировали 856 новых случаев.
Коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 851 украинца.
Преодолели болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34 000 украинцев, умер 1 551 человек.
Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (112), Львовской области (109) и Ивано-Франковской области (76).
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Коронавирус по областям
- Винницкая область — 2 416 (+52);
- Волынская область — 3 401 (+42);
- Днепропетровская область — 1 275 (+15);
- Донецкая область — 818 (+5);
- Житомирская область — 1 654 (+20);
- Закарпатская область — 4 641 (+63);
- Запорожская область — 700 (+9);
- Ивано-Франковская область — 3 765 (+76);
- Кировоградская область — 689 (+1);
- Киев — 7278 (+112);
- Киевская область — 3 391 (+32);
- Львовская область — 8 462 (+109);
- Луганская область — 116 (+6);
- Николаевская область — 530 (+3);
- Одесская область — 2 691 (+31);
- Полтавская область — 371 (11);
- Ровенская область — 5 303 (+71);
- Сумская область — 393 (+10);
- Тернопольская область — 2 548 (+40);
- Харьковская область — 3 203 (+64);
- Херсонская область — 218 (+1);
- Хмельницкая область — 1 008 (+14);
- Черновицкая область — 5 443 (+39);
- Черкасская область — 870 (+17);
- Черниговская область — 667 (+13).
Подробная статистика от Минздрава
Среди больных 71 ребенок и 50 медиков, были госпитализированы 178 человек.
— Сегодня продолжают лечиться 26 300 человек, — заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
За сутки сделали 14 498 исследований методом ПЦР и 15 228 ИФА-тестов.
Индекс самоизоляции
- Львов — 21.5%;
- Киев — 20.78%;
- Ивано-Франковск — 18.63%;
- Черновцы — 17.43%;
- Ужгород — 16,92%.
Коронавирус в Украине 22 июля
22 июля 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 829 украинцев, всего было 60 995 случаев заражения коронавирусом.
За сутки умерло 16 человек, выписаны из больниц 973 человека.
Лидерами по количеству случаев вчера была Львовщина, Киев и Ивано-Франковская область.
Рост наблюдается третий день подряд — 20 июля был 651 случай, 21 июля — 673, 22 июля — 829.