В Украине продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. 23 июля зафиксировали 856 новых случаев.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 851 украинца.

Преодолели болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34 000 украинцев, умер 1 551 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (112), Львовской области (109) и Ивано-Франковской области (76).

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Коронавирус по областям

Винницкая область — 2 416 (+52);

Волынская область — 3 401 (+42);

Днепропетровская область — 1 275 (+15);

Донецкая область — 818 (+5);

Житомирская область — 1 654 (+20);

Закарпатская область — 4 641 (+63);

Запорожская область — 700 (+9);

Ивано-Франковская область — 3 765 (+76);

Кировоградская область — 689 (+1);

Киев — 7278 (+112);

Киевская область — 3 391 (+32);

Львовская область — 8 462 (+109);

Луганская область — 116 (+6);

Николаевская область — 530 (+3);

Одесская область — 2 691 (+31);

Полтавская область — 371 (11);

Ровенская область — 5 303 (+71);

Сумская область — 393 (+10);

Тернопольская область — 2 548 (+40);

Харьковская область — 3 203 (+64);

Херсонская область — 218 (+1);

Хмельницкая область — 1 008 (+14);

Черновицкая область — 5 443 (+39);

Черкасская область — 870 (+17);

Черниговская область — 667 (+13).

Подробная статистика от Минздрава

Среди больных 71 ребенок и 50 медиков, были госпитализированы 178 человек.

— Сегодня продолжают лечиться 26 300 человек, — заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

За сутки сделали 14 498 исследований методом ПЦР и 15 228 ИФА-тестов.

Индекс самоизоляции

Львов — 21.5%;

Киев — 20.78%;

Ивано-Франковск — 18.63%;

Черновцы — 17.43%;

Ужгород — 16,92%.

Коронавирус в Украине 22 июля

22 июля 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 829 украинцев, всего было 60 995 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерло 16 человек, выписаны из больниц 973 ​​человека.

Лидерами по количеству случаев вчера была Львовщина, Киев и Ивано-Франковская область.

Рост наблюдается третий день подряд — 20 июля был 651 случай, 21 июля — 673, 22 июля — 829.