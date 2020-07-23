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Факты / Украина / Общество

856 в сутки: в Украине третий день растет количество случаев коронавируса

В Украине продолжают фиксировать рост случаев коронавируса. 23 июля зафиксировали 856 новых случаев.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 61 851 украинца.

Преодолели болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34 000 украинцев, умер 1 551 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (112), Львовской области (109) и Ивано-Франковской области (76).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус по областям

  • Винницкая область — 2 416 (+52);
  • Волынская область — 3 401 (+42);
  • Днепропетровская область — 1 275 (+15);
  • Донецкая область — 818 (+5);
  • Житомирская область — 1 654 (+20);
  • Закарпатская область — 4 641 (+63);
  • Запорожская область — 700 (+9);
  • Ивано-Франковская область — 3 765 (+76);
  • Кировоградская область — 689 (+1);
  • Киев — 7278 (+112);
  • Киевская область — 3 391 (+32);
  • Львовская область — 8 462 (+109);
  • Луганская область — 116 (+6);
  • Николаевская область — 530 (+3);
  • Одесская область — 2 691 (+31);
  • Полтавская область — 371 (11);
  • Ровенская область — 5 303 (+71);
  • Сумская область — 393 (+10);
  • Тернопольская область — 2 548 (+40);
  • Харьковская область — 3 203 (+64);
  • Херсонская область — 218 (+1);
  • Хмельницкая область — 1 008 (+14);
  • Черновицкая область — 5 443 (+39);
  • Черкасская область — 870 (+17);
  • Черниговская область — 667 (+13).

Подробная статистика от Минздрава

Среди больных 71 ребенок и 50 медиков, были госпитализированы 178 человек.

— Сегодня продолжают лечиться 26 300 человек, — заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

За сутки сделали 14 498 исследований методом ПЦР и 15 228 ИФА-тестов.

Индекс самоизоляции

  • Львов — 21.5%;
  • Киев — 20.78%;
  • Ивано-Франковск — 18.63%;
  • Черновцы — 17.43%;
  • Ужгород — 16,92%.

Коронавирус в Украине 22 июля

22 июля 2020 года в Украине коронавирус подтвердили у 829 украинцев, всего было 60 995 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерло 16 человек, выписаны из больниц 973 ​​человека.

Лидерами по количеству случаев вчера была Львовщина, Киев и Ивано-Франковская область.

Рост наблюдается третий день подряд — 20 июля был 651 случай, 21 июля — 673, 22 июля — 829.

Источник: СНБО

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