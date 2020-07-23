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Факты / Украина

Более половины украинских министров отказались от летнего отпуска

Больше половины украинских министров не собираются идти в отпуск летом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, министры уже подали свои графики отпусков.

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Немчинов добавил, что кворум во время заседаний Кабмина будет сохраняться.

— Все мы, конечно, люди. Кто-то имеет свое планы. Но, небольшой инсайд, две трети членов правительства не планировали отпуск на летний период , — сказал он.

Отпуск в Верховной Раде

20 июля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что парламент может собираться на внеочередную сессию еще несколько раз во время каникул в августе.

Разумков рассказал, что не собирается уходить в отпуск и будет работать, но может возьмет несколько дней.

Он добавил, что если и будет отдыхать, то в Украине.

Фото: Правительственный портал

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