Полную защиту от коронавируса сможут обеспечить инъекции нескольких доз потенциальной вакцины.

Такое мнение высказал владелец корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому каналу.

— Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. Пока это только надежда, — заявил он.

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Миллиардер опроверг слухи об имплантировании людям микрочипов под видом вакцины. По данным социологической компании YouGov, в это верят 28% американцев.

— Я надеюсь, что это утверждение исчезнет, ​​когда люди узнают факты, — заявил он.

Гейтс уже пожертвовал на борьбу с коронавирусом $300 млн.

Чипизация человечества с помощью вакцины от Covid-19

Имплантирования чипов с помощью вакцинации в мозг людей, якобы планирует Билл Гейтс. Такие конспирологические теории распространяют с начала пандемии Сovid-19.

Сторонники этой теории убеждены, что вакцина убьет 95% населения. А тех, кому удастся выжить, будут контролировать с помощью микрочипов и сети 5G.

Источник: CBS