За минувшие сутки, 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применяли минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Обстрелы проходили у Майорки, Хутора Вольного, Марьинки, Лебединского, Водяного, Пищевика, Старогнатовки и Талаковки.

В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли.

Режим тишины

Стороны Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

С 00.01 27 июля 2020 начинается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Соответствующие меры согласованы на ТКГ Украины и Россией и поддержаны ОБСЕ.