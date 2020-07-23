FlixBus запустит рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс

Международный перевозчик FlixBus запускает автобусные рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс будут отправляться из Киева, по пути останавливаясь в нескольких украинских и польских городах.

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Линия Киев-Вильньюс будет курсировать ежедневно.

Выезд из Киева — 19.20 вечера, прибытие в Вильнюс — 8.40 утра. Маршрут предусматривает остановку в Чернигове.

— За последние несколько лет Литва стала популярным туристическим направлением для украинцев. Согласно нашим данным, в 2019 году в Литву приехало на 44% больше украинцев, чем в 2018. Это самый высокий прирост среди туристов из всех стран, — отметили в сообщении.

Линия Киев-Прага будет курсировать четыре раза в неделю.

Выезд из Киева — 17.00 вечера, прибытие в Прагу — 16.30 вечера. Маршрут предусматривает остановки в Житомире, Ровно, Львове, Кракове, Катовице, Оломоуце и Брно.

Кроме этого, в начале июля оператор FlixBus запустил несколько внутренних рейсов в Украине.

Учитывая коронавирусные ограничения, компания FlixBus проводит профессиональную дезинфекцию автобусов после каждой поездки.

Также отмечается, что перед планированием поездки пассажирам необходимо тщательно ознакомиться с правилами въезда в той или иной страны.

Восстановление рейсов после ослабления карантина

Компания FlixBus возобновила международные автобусные рейсы из Украины в ЕС, начиная с 25 июня.

Среди активных рейсов — автобусы до пяти европейских стран.

Сейчас можно приобрести билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород.

С начала июля автобусы компании FlixBus начали курсировать из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Источник: FlixBus