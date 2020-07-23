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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 23 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 856 человек. Всего в стране уже 61 851 случай заражения.

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10:08 - 23 июля

У председателя Госагентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив коронавирус.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), обнаружили положительный ПЦР тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине, — написал он.

Он добавил, что за последнюю неделю не был в прямом контакте с Олеськив, но сдал тест и ждет результатов.

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08:48 - 23 июля

23 июля у Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавируса. Covid-19 подтвержден у 61 851 украинца.

Побороли болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34 тыс. украинцев, умер 1 551 человек.

Наибольшее количество случаев инфицирования обнаружено в Киеве (112), Львовской (109) и Ивано-Франковской областях (76).

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21:00 - 22 июля

В черновицкой области, как и в других областях Украины, чаще всего болеют коронавирусом люди от 30 до 69 лет, рассказала и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко.

Гопко отметила, что заболеваемость на Буковине растет каждый раз после того, как проходит инкубационный период после очередного ослабления карантина, пишет molbuk.ua.

Сейчас в области подтверждены 5 404 случая Covid-19, с конца июня и в июле показатели стабилизировались, впрочем за последние несколько дней количество как выявленных больных, так и госпитализированных, снова растет.

— Если в течение двух недель мы имели по 20 госпитализаций, иногда девять, что очень нас радовало, то вчера мы имели 41 госпитализацию, — добавила санитарный врач.

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19:39 - 22 июля

В Житомирской области из-за Covid-19 закрыли на карантин родильное отделение. Коронавирусом заразился один из врачей-гинекологов.

Определены 22 человека, контактировавшие с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и шесть пациенток, которые были на приеме у этого врача, сообщил председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец, пишет Укринформ.

Сейчас в области подтверждены 1 634 случая Covid-19, 1 289 человек выздоровели и 35 умерли.

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18:03 - 22 июля

Городской совет Луцка позволила ослабить карантин в церквях и открыть кинотеатры.

Об этом сообщил советник городского головы Игорь Полищук, пишут ЛУЧАНИ.

уменьшение норматива площади с 10 квадратных метров площади храма на одного человека до 5 квадратных метров площади храма на одного человека во время посещения богослужений;

разрешение на работу кинотеатров с соблюдением карантинных ограничений.

Чиновник добавил, что смотреть фильмы в кинотеатрах, которые откроют в течение 2-3 дней, можно будет без защитных масок.

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17:53 - 22 июля

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что будет настаивать на том, чтобы культурным учреждениям, которые ответственно придерживаются карантина, разрешили работу.

Об этом Александр Ткаченко сообщил на странице в сети Facebook.

— От министерства буду настаивать, чтобы наши изменения были учтены. Все они касаются исключения учреждений культуры и культурных мероприятий из перечня тех, чья деятельность запрещается. По каждой зоне.

Мы много говорили об открытии учреждений культуры, которые придерживаются карантинного режима ответственно. В частности, и с Министерством здравоохранения. Поэтому они должны это согласовать без каких-либо “но”, — отметил Ткаченко.

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16:05 - 22 июля

Украина приводит свои нормы проведения карантина в соответствие с европейскими, а также меняет подходы к показателям инфицирования.

Об этом на совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Показатели заболеваемости Covid-19 будут считать по динамике заболеваемости, а не по количеству больных, как это происходит сейчас, обьяснил Степанов.

Именно такие подходы используют в странах ЕС, добавил министр.

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15:32 - 22 июля

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС разрешила проводить во Львове и области разные мероприятия при соблюдении карантинных требований.

Ответственность за соблюдение правил возлагается на организаторов мероприятий, сообщил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

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14:46 - 22 июля

С начала введения ограничительных мероприятий против нарушителей карантина было составлено почти 20 тыс. админпротоколов.

Суды вынесли решений о штрафах по этим протоколам на 7,7 млн грн, доложили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании 22 июля.

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14:33 - 22 июля

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Правительство на заседании 22 июля приняло соответствующее постановление.

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