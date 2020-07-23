По состоянию на утро 23 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 278 человек. За сутки заболело еще 112 киевлян.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 128 человек. За сутки ни один больной не умер.

В то же время полностью излечилось 2 546 пациентов, за сутки — 25.

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Коронавирус в Киве 22 июля

Для сравнения, статистика коронавируса в Киеве на 22 июля свидетельствует о 7 166 больных, а суточный прирост составил 132 человека.

Больше всего новых случаев обнаружили ы Дарницком, Соломенском и Днепровском районах.

До этого несколько дней суточное количество больных уменьшалось. Так, 21 июля зафиксировали 73 случая.