По состоянию на утро 23 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 278 человек. За сутки заболело еще 112 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет

47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет

2 девочки — 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 572;

Дарницкий — 1 213;

Деснянский — 898;

Днепровский — 840;

Оболонский — 624;

Печерский — 725;

Подольский — 482;

Святошинский — 613;

Соломенский — 676;

Шевченковский — 635.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 23 июля

Коронавирус в Украины 23 июля зафиксировали ц 61 851 украинца, за сутки — 856 новых случаев.

Побороли болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34000 украинцев, умер 1551 человек.