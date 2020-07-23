По состоянию на утро 23 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 278 человек. За сутки заболело еще 112 киевлян.
Кто заболел за последние сутки:
- 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет
- 2 девочки — 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 572;
- Дарницкий — 1 213;
- Деснянский — 898;
- Днепровский — 840;
- Оболонский — 624;
- Печерский — 725;
- Подольский — 482;
- Святошинский — 613;
- Соломенский — 676;
- Шевченковский — 635.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 23 июля
Коронавирус в Украины 23 июля зафиксировали ц 61 851 украинца, за сутки — 856 новых случаев.
Побороли болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34000 украинцев, умер 1551 человек.