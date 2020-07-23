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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 23 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 278 человек. За сутки заболело еще 112 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

  • 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет
  • 2 девочки — 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 572;
  • Дарницкий — 1 213;
  • Деснянский — 898;
  • Днепровский — 840;
  • Оболонский — 624;
  • Печерский — 725;
  • Подольский — 482;
  • Святошинский — 613;
  • Соломенский — 676;
  • Шевченковский — 635.

Коронавірус у Києві 23 липня

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 23 июля

Коронавирус в Украины 23 июля зафиксировали ц 61 851 украинца, за сутки — 856 новых случаев.

Побороли болезнь за сутки 828 человек, умерло 17 пациентов. Всего выздоровели 34000 украинцев, умер  1551 человек.

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