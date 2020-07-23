Факты ICTV расскажут, куда можно поступить после 9 класса в Украине: о плюсах и минусах поступления в училища и колледжи, о популярных и редких профессиях, а также о том, какие тесты на профориентацию можно пройти, чтобы сделать правильный выбор.

Поступление после 9 класса: плюсы и минусы

Вопрос, куда можно поступить после 9 класса и стоит ли вообще раньше времени уходить со школы во взрослую жизнь, актуален для многих учеников и их родителей. Обучение в колледже или училище, безусловно, имеет преимущества:

на базе 9 классов проще поступить на бюджетную форму обучения, чем в вуз, и легче получить место в общежитии;

получение диплома младшего бакалавра по окончании обучения (через два–три года).

возможность уже в 18 лет полноценно работать, получать зарплату и зарабатывать трудовой стаж;

в перспективе после окончания техникума, училища или колледжа – возможность работать по специальности и одновременно получать высшее образование;

получение высшего образования на два–три года раньше по сравнению с выпускниками 11 классов (и на дневной, и на заочной форме обучения).

Есть и спорные моменты, которые нужно тщательно взвесить. После 9 класса многим сложно определиться, что нравится, какую работу хотелось бы выполнять в будущем. Велика вероятность сделать неправильный выбор, после чего придется искать себя и заново получать образование.

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Если ребенок поступит в учебное заведение, которое находится в другом городе, придется достаточно рано покинуть родительский дом и привыкнуть ко взрослой жизни.

После получения образовательно-квалификационного уровня Младший бакалавр ученик сможет поступать в вуз сразу на третий курс (на дневную форму) или на второй курс (на заочную форму), но часто университеты проводят набор только на платной основе. Если в планах есть продолжить образование, рекомендуем заранее узнать доступные варианты после колледжа или училища.

Учебные заведения в Украине, куда можно поступить после 9 класса

В Украине есть несколько сотен техникумов, колледжей, училищ, которые принимают выпускников 9 класса. Вместе с профессиональным обучением студенты получают полное среднее образование.

Полный список заведений представлен на сайте Osvita.ua. Здесь можно указать регион и направление подготовки (например, Аграрные науки, Информационные технологии, Гуманитарные науки и т. д.), и сервис покажет список подходящих учебных заведений.

Популярные профессии для тех, кто окончил 9 классов

Профессии для всех

повар (или пекарь-кондитер);

стилист-парикмахер;

фельдшер;

юрист;

фармацевт;

художник;

музыкант (вокалист);

ветеринар;

архитектор;

экономист (финансист, менеджер);

программист;

администратор.

Профессии для девочек

медсестра;

акушерка;

хореограф;

швея;

бухгалтер;

педагог (воспитатель, учитель);

маляр-штукатур;

мастер маникюра;

визажист, гример;

секретарь.

Профессии для мальчиков

токарь;

сварщик;

водитель;

электрик;

слесарь;

крановщик;

автомеханик;

пожарный;

агротехник;

геодезист.

ТОП–5 редких профессий после 9 класса

1. Кинолог

Кинолог занимается воспитанием, дрессировкой и разведением собак. Он изучает особенности физиологии и поведения четвероногих питомцев, а также специфику взаимодействия людей и животных. В Украине такое образование можно получить в Коллеже управления биоресурсами на базе Одесского государственного аграрного университета.

2. Инженер-технолог нефтегазовой промышленности

Инженеры-технологи занимаются эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом нефтяных вышек, газонефтепроводов и газонефтехранилищ. По направлению подготовки Нефтегазовая инженерия и технологии обучаться можно в Полтавском колледже нефти и газа при Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка, в Дрогобычском профессиональном колледже нефти и газа.

3. Актер

Если ребенок хочет связать свою жизнь с театром, уже после 9 класса можно поступать на актерское мастерство. Среди известных учебных заведений – Киевский колледж театра и кино, Одесское театрально-художественное училище.

4. Пчеловод

Подготовкой профессиональных пчеловодов занимается Боярский колледж экологии и природных ресурсов, Масловский аграрный колледж имени П. Х. Гаркавого Белоцерковского национального аграрного университета.

5. Метеоролог

Метеорологи собирают и обрабатывают информацию, чтобы составить прогноз погоды и предупредить об опасных метеоявлениях. В Украине действует два колледжа, которые готовят метеорологов после 9 класса: Херсонский гидрометеорологический техникум и Харьковский гидрометеорологический техникум. Оба заведения созданы на базе Одесского государственного экологического университета.

Тесты на профориентацию

В 14–16 лет ребенку сложно определиться, какая профессия ему подойдет и поможет стать успешным. Чтобы понять, к чему есть склонности, полезно пройти тесты на профориентацию.

Одним из самых лучших считается тест Холланда. Оригинал на английском языке вы можете найти здесь. Тест состоит из 48 вопросов-действий (таких как Изучать поведение животных, Управлять отелем), в которых нужно выбрать один из пяти вариантов ответов: Не нравится, Скорее не нравится, Нейтрально отношусь, Скорее нравится, Нравится. Есть много адаптированных версий теста, например выбор из двух вариантов профессий.

Можно использовать и другие методики для определения профессиональных интересов и склонностей:

Факты ICTV рассказывали, что студенты из временно оккупированных Крыма и Донбасса могут поступать в 91 университет по упрощенной процедуре.