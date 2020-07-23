Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил, что заболел коронавирусом.
Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.
— К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом – заболел, — сказал он.
По словам Ляха, он себя чувствует хорошо и находится под наблюдением медиков.
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Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 23 июля, в стране 61 851 случай заражения. За сутки зафиксировали 856 новых случаев.
В Украине опять начался рост новых случаев коронавируса. Последние несколько дней в Украине регистрировали около 600 пациентов в сутки.
Фото: Вадим Лях
Источник: Вадим Лях