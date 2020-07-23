Июль, 23, 2020 в 12:51

Трехсторонняя контактная группа договорилась о готовности открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на Донбассе.

Речь идет о КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области.

Дата открытия установлена ​​не позднее 10 ноября 2020 года.

Сейчас смотрят

Сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

Читайте: Боевики блокируют пропуск через КПВВ на Донбассе

Однако для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Полное прекращение огня

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

Меры по усилению режима прекращения огня должны быть введены в действие с 00.01 27 июля 2020 года.

В частности меры предусматривают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия и на открытие огня.

ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мер.

Источник: Отчет ОБСЕ