Погода в Украине на сегодня - 23 июля 2020

23 июля погода в Украине будет облачной, но без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9-14°С, днем +20-25°С, сообщает Укргидрометцентр.
Жарко будет на юге Украины — ночью +15-20°С, днем +24-29°С.
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В Киеве без осадков, днем +20-25°С. Такая же температура будет держаться на западе Украины.
В Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Донецкой областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ближе к выходным потеплеет на пять градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой.
Погода на июль 2020
Погода в июле 2020 будет теплая, но возможны кратковременные сильные ливни.
Жаркое будет в южных областях, где столбики термометров будут подниматься выше +30°С. На западе Украины также будет жарко — выше +30°С.
К концу июля температура воздуха будет на уровне +24-26°С.