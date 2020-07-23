Лето — время не только для отдыха, но и для подработки. И, несмотря на карантин, украинская молодежь активно искала работу в июне 2020 года.

В прошлом месяце выросло количество запросов о поиске временной работы для студентов и школьников, говорится в аналитике OLX Работа. В то же время работодатели готовы были предложить им такие вакансии:

администратор — 120 вакансий за июнь, средняя зарплата — 15 тыс. грн;

офис-менеджер — 90 предложений за прошлый месяц, средняя зарплата — 10 тыс. грн;

работник в Instagram — 80 вакансий в июне, средняя зарплата — 15 тыс. грн;

промоутер — 70 вариантов за месяц, средняя зарплата — 9 тыс. грн;

оператор — почти 70 вакансий, средняя зарплата — 11,5 тыс. грн.

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Всего было более 350 подобных вакансий, работодатели готовы были платить в среднем 8 250 грн в месяц.

В то же время, по аналитике OLX Работа, сейчас удаленно можно заработать больше, чем в офисе.

— Зарплату дистанционным сотрудникам предлагали на 25% выше, чем офисным, — в среднем 12 500 грн в месяц, а вакансий было почти в 1,5 раза больше — 1 010, — говорится в аналитике.

Работа во время карантина

Пандемия коронавируса повлияла на рынок труда. Некоторые предприятия вынуждены были закрыться, и их сотрудники потеряли работу, из-за чего в стране выросло количество безработных.

Кроме того, из-за ограничений украинцы стали чаще находиться дома и пользоваться услугами онлайн-сервисов и служб доставки.

Какие варианты работы на карантине предлагали украинцам, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: OLX Работа