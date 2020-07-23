Варианты подработки на лето для школьников и подростков

Из-за пандемии коронавируса лето ушло на карантин, поэтому планы о зарубежном отпуске все положили в долгий ящик. Однако летнее время можно использовать более рационально, если найти подработку.

Лишними деньги не бывают, поэтому предлагаем вам список вакансий, куда можно устроиться на работу.

Варианты подработки:

официант;

курьер;

промоутер;

продавец консультатнт в магазинах одежды или супермаркетах;

сбор и реализация сезонных ягод;

выпечки сладостей (продавать можно онлайн в своем городе)

перевод текстов (онлайн);

копирайтинг;

репетитор.

Подработка для подростков

По законодательству Украины, дети до 16 лет могут работать только при наличии согласия родителей. Подростки с 14 до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а с 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю.

Также работодатель обязан заключить с вами письменный трудовой договор и не имеет права устанавливать для вас испытательный срок.

Подросток можешь работать продавцом, промоутером, оператором call-центра, уборщиком, няней, официантом или даже курьером.

Оплата такой работы часто осуществляется почасово (от 30 до 150 грн в час) или за каждый выполненный заказ.

Где искать работу?

Если вы ищете работу рядом с домом, то лучше самостоятельно отправиться на поиски вакансии, чем искать что-то в интернете, так как объявление о наборе работников часто клеят на витрины бутиков или доску объявлений.

Практически во все продуктовые супермаркеты нужны работники, поэтому там всегда есть вакансии о которых можно узнать у администратора.

Так же нужно действовать, если вы хотите поработать официантом — лучшее сразу обратиться в заведение или же можно сначала позвонить туда.

В случае поиска работы в интернете стоит быть осторожным. Не отсылайте свои паспортные данные преждевременно, сначала убедитесь что роботдавець не жулик.

Работу копирайтера или переводчика лучше искать на официальных сайтах поиска работы или через своих знакомых.

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Еще одним вариантом заработка является сбор ягод. Это довольно выгодно, потому что все деньги от продажи получаете только вы.

Сейчас лето, поэтому ягоды быстро раскупают, а вас ждет ежедневный заработок. Так же можно выпекать кексы, торты или делать другие сладости и продавать их в интернете через Facebook и Instagram.

Также мы писали перечень вакансий, которые были востребованы во время карантина и пока еще не потеряли своей актуальности.

Многие люди из-за потери работы отправились в таксисты и велокурьеры. Популярными также становятся платные видеоконсультации тренеров, психологов или бизнес-экспертов.

Услуги на расстоянии предоставляют даже парикмахеры — объясняют клиентам как двигать бритвой или машинкой.

Гораздо больше заработать в службе доставки можно на мопеде или автомобиле. Но устроиться на работу туда сейчас сложнее. К тому же нужно иметь водительское удостоверение.