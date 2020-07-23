В Днепре возле Киева появились медузы и рыба-игла

В водохранилищах Днепра появились медузы и морская рыба-игла. В последние дни они встречаются в районе Киева.

Ассоциация рыболовов Украины сообщает, что это свидетельствует о катастрофическом состоянии реки.

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— По утверждению ученых вода в водохранилищах Днепра напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Поэтому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов, — утверждает глава Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова.

Три года назад рыбу иглу можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, а сегодня они появились в районе столицы.

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Также она уточнила, что мелкую медузу можно было увидеть только в единичных случаях, ведь она не свойственна нашей отечественной природе. Вероятно, она попала в воды Днепра из чьего-то аквариума.

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Кроме того, в Ассоциации рыболовов Украины подчеркивают, что сейчас Днепр катастрофически зарастает и мелеет. В столичной акватории 57 отмелей, которые через три-пять лет превратятся в острова, если не принять экстренных мер.