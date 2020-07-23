Лидеры стран Нормандской четверки подпишут соглашение о полном и всеобъемлющем прекращение огня на Донбассе 27 июля.

Такую надежду выразил президент Владимир Зеленский.

Он также отметил, что это увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.

— Наши профессионалы, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, Договорились об очень серьезный шаг для всей нашей страны — постоянное прекращение огня. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут соглашение, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда огонь будет прекращен, — заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что договоренности не лишают украинских военных права на самозащиту.

Детали, касающиеся полного прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, отдельно будет нарабатывать ТКГ в рамках Минского формата.

— Мы хотим расшифровки каждого пункта “Минска”. Тогда мы увидим — можем ли мы это выполнить, как мы это будем делать и кто будет ответственный, — добавил он.

Условия ОБСЕ для полного прекращения огня

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау 23 июля рассказала подробности соглашения о перемирии на Донбассе, которое должны подписать лидеры Нормандской четверки.

Среди условий, которые фиксируются в документе, она назвала запрет на проведение разведывательно-диверсионных и наступательных действий, размещение тяжелых видов вооружения в районах населенных пунктов и применения дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Также посол отметила, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, если он был открыт по приказу руководства.

Об издании таких приказов нужно будет сообщать ТКГ.