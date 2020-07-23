На овощной ферме в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, где работают 103 гражданина Украины, 19 наших заробитчан заразились коронавирусом.

Несколько дней назад Covid-19 обнаружили у двух украинцев, а 22 июля – еще у 17 человек.

Это рекордное ежедневное увеличение числа заболевших коронавирусом в воеводстве с начала пандемии.

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Все сезонные рабочие находятся на карантине, врачи решают, нужна ли госпитализация зараженным.

Местные власти считают, что нет опасности дальнейшего распространения вируса, поскольку эти люди изолированы от внешнего мира.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 июля коронавирус в Украине подтвердился у 61 851 человека, за последние сутки – 856 новых случаев.

Выздоровели за день 828 человек (34 тыс. в целом), умерло – 17 пациентов (с начала эпидемии – 1 551).

Источник: Niezalezna