Укрзализныця возобновляет продажу еды и напитков в поездах

В скоростных поездах Укрзализныци снова можно приобрести еду и напитки. Перевозчик возобновил услуги питания.
Пассажиры, путешествующие поездами Intercity и Intercity+, могут купить продукты питания и воду, которые расфасовали и плотно упаковали.
В то же время во время посещения буфета нужно соблюдать безопасную дистанцию.
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Услуги разносной торговли в вагонах пока недоступны.
Кроме того, в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести напитки и кондитерские изделия.
Возобновление движения поездов в Украине
После карантинной паузы поезда Укрзализныци постепенно возобновляют движение.
Курсирование транспортных средств по Украине планируют полностью восстановить в августе.
Это решение зависит от эпидситуации и продления действия ограничительных мер в стране, сообщили в руководстве компании.