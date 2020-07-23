Укрзализныця возобновляет продажу еды и напитков в поездах

В скоростных поездах Укрзализныци снова можно приобрести еду и напитки. Перевозчик возобновил услуги питания.

Пассажиры, путешествующие поездами Intercity и Intercity+, могут купить продукты питания и воду, которые расфасовали и плотно упаковали.

В то же время во время посещения буфета нужно соблюдать безопасную дистанцию.

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Услуги разносной торговли в вагонах пока недоступны.

Кроме того, в поездах дальнего следования пассажиры могут приобрести напитки и кондитерские изделия.

Возобновление движения поездов в Украине

После карантинной паузы поезда Укрзализныци постепенно возобновляют движение.

Курсирование транспортных средств по Украине планируют полностью восстановить в августе.

Это решение зависит от эпидситуации и продления действия ограничительных мер в стране, сообщили в руководстве компании.