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Факты / Украина

Захват заложников в Луцке: суд избирает меру пресечения Кривошу (ОНЛАЙН)

Максиму Кривошу, захватившему заложников в Луцке, избирают меру пресечения 23 июля.

Накануне Кривошу вручили подозрение в совершении террористического акта с захватом заложников.

В подозрении луцкому террористу говорится, что он угрожал уничтожить людей и посягал на жизнь правоохранителя.

Также преступника подозревают в незаконном обращении с оружием и взрывчаткой.

Кривошу грозит пожизненное заключение.

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Что произошло в Луцке

Захват заложников в автобусе в Луцке произошел 21 июля на Театральной площади в центре города.

После 12 часов удерживания вооруженным террористом были освобождены 13 заложников. Никто из людей не пострадал.

За время переговоров с правоохранителями злоумышленник несколько раз стрелял из автобуса, одна из пуль прошла в 15-20 см мимо первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

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