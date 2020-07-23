Циничный поджог родительского дома активиста Виталия Шабунина — признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений, не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений, заявил президент Владимир Зеленский.

— Лично меня это очень волнует и расстраивает. Да, я понимаю, что подобное случается и в других странах, но Украина, на мой взгляд, должна уже выходить из эпохи конфликтов, — считает глава государства.

По его словам, это действительно очень плохая история, поскольку любой человек в Украине имеет право на неприкосновенность своего жилья, независимо от гражданской позиции.

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Поэтому Зеленский ждет профессиональной и оперативной реакции правоохранительных органов.

— Я искренне сочувствую Виталию Шабунин и всем тем нашим согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации. Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так — найти и наказать, — подытожил президент.

Поджог дома Шабунина

В ночь на 23 июля неизвестные подожгли родительский дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Активист сообщил, что никто не пострадал, потому что его там не было, а родители успели выбежать.

Пожар быстро ликвидировали, но дом уже непригоден для жизни.

Полиция Киевской области открыла дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Но сам Шабунин с такой квалификацией не согласен, поскольку дом подожгли ночью, когда там спали люди.

Источник: Володимир Зеленський