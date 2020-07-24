Еще 972 положительных теста на коронавирус. По состоянию на 24 июля общее количество заболевших в Украине достигло 62 823.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886.

От осложнений Covid-19 за день умерло 20 больных, в целом 1 571 человек.

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Сейчас болеют 26 366 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 113 589 подозрений.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, что среди новых больных — 65 детей и 43 медика.

По его словам, госпитализированы за день 255 человек, сделано 31 984 теста, из которых 16 323 исследования методом ПЦР и 15 661 — методом ИФА.

В лидерах по количеству новых случаев — Львовская область (126), Киев, где 118 больных за сутки, и Ровенская область (96).

Коронавирус в регионах:

Винницкая область – 2 462 (+46)

Волынская область – 3 421 (+30)

Днепропетровская область – 1 302 (+27)

Донецкая область — 830 (+12)

Житомирская область – 1 670 (+16)

Закарпатская область – 4 706 (+65)

Запорожская область — 712 (+12)

Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)

Кировоградская область — 689 (0)

г. Киев – 7 396 (+118)

Киевская область – 3 391 (+32)

Львовская область – 8 588 (+126)

Луганская область — 118 (+2)

Николаевская область — 536 (+6)

Одесская область – 2 749 (+58)

Полтавская область — 378 (+7)

Ровенская область – 5 399 (+96)

Сумская область — 397 (+4)

Тернопольская область – 2 604 (+56)

Харьковская область – 3 277 (+74)

Херсонская область — 218 (0)

Хмельницкая область – 1 021 (+13)

Черновицкая область – 5 485 (+42)

Черкасская область — 888 (+18)

Черниговская область — 679 (+12).

Как соблюдают самоизоляцию в Украине:

Львов — 21,5%;

Киев — 20,78%;

Ивано-Франковск — 18,63%;

Черновцы — 17,43%;

Ужгород — 16,92%.

Коронавирус в Украине 23 июля

По состоянию на 23 июля коронавирус в Украине обнаружили у 856 человек, в целом тестирование подтвердило заражение 61 851 украинца.

Умерло за день 17 больных, а выздоровели — 828 пациентов.

Киев, Львовская и Ивано-Франковская области вчера были лидерами по количеству новых случаев инфицирования.