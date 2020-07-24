Еще 972 положительных теста на коронавирус. По состоянию на 24 июля общее количество заболевших в Украине достигло 62 823.
С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886.
От осложнений Covid-19 за день умерло 20 больных, в целом 1 571 человек.
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Сейчас болеют 26 366 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 113 589 подозрений.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, что среди новых больных — 65 детей и 43 медика.
По его словам, госпитализированы за день 255 человек, сделано 31 984 теста, из которых 16 323 исследования методом ПЦР и 15 661 — методом ИФА.
В лидерах по количеству новых случаев — Львовская область (126), Киев, где 118 больных за сутки, и Ровенская область (96).
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область – 2 462 (+46)
- Волынская область – 3 421 (+30)
- Днепропетровская область – 1 302 (+27)
- Донецкая область — 830 (+12)
- Житомирская область – 1 670 (+16)
- Закарпатская область – 4 706 (+65)
- Запорожская область — 712 (+12)
- Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)
- Кировоградская область — 689 (0)
- г. Киев – 7 396 (+118)
- Киевская область – 3 391 (+32)
- Львовская область – 8 588 (+126)
- Луганская область — 118 (+2)
- Николаевская область — 536 (+6)
- Одесская область – 2 749 (+58)
- Полтавская область — 378 (+7)
- Ровенская область – 5 399 (+96)
- Сумская область — 397 (+4)
- Тернопольская область – 2 604 (+56)
- Харьковская область – 3 277 (+74)
- Херсонская область — 218 (0)
- Хмельницкая область – 1 021 (+13)
- Черновицкая область – 5 485 (+42)
- Черкасская область — 888 (+18)
- Черниговская область — 679 (+12).
Как соблюдают самоизоляцию в Украине:
- Львов — 21,5%;
- Киев — 20,78%;
- Ивано-Франковск — 18,63%;
- Черновцы — 17,43%;
- Ужгород — 16,92%.
Коронавирус в Украине 23 июля
По состоянию на 23 июля коронавирус в Украине обнаружили у 856 человек, в целом тестирование подтвердило заражение 61 851 украинца.
Умерло за день 17 больных, а выздоровели — 828 пациентов.
Киев, Львовская и Ивано-Франковская области вчера были лидерами по количеству новых случаев инфицирования.