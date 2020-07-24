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Факты / Украина

972 за сутки: в Украине отрицательная динамика по коронавирусу

Еще 972 положительных теста на коронавирус. По состоянию на 24 июля общее количество заболевших в Украине достигло 62 823.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886.

От осложнений Covid-19 за день умерло 20 больных, в целом 1 571 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Сейчас болеют 26 366 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 113 589 подозрений.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, что среди новых больных — 65 детей и 43 медика.

По его словам, госпитализированы за день 255 человек, сделано 31 984 теста, из которых 16 323 исследования методом ПЦР и 15 661 — методом ИФА.

В лидерах по количеству новых случаев — Львовская область (126), Киев, где 118 больных за сутки, и Ровенская область (96).

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область – 2 462 (+46)
  • Волынская область – 3 421 (+30)
  • Днепропетровская область – 1 302 (+27)
  • Донецкая область — 830 (+12)
  • Житомирская область – 1 670 (+16)
  • Закарпатская область – 4 706 (+65)
  • Запорожская область — 712 (+12)
  • Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)
  • Кировоградская область — 689 (0)
  • г. Киев – 7 396 (+118)
  • Киевская область – 3 391 (+32)
  • Львовская область – 8 588 (+126)
  • Луганская область — 118 (+2)
  • Николаевская область — 536 (+6)
  • Одесская область – 2 749 (+58)
  • Полтавская область — 378 (+7)
  • Ровенская область – 5 399 (+96)
  • Сумская область — 397 (+4)
  • Тернопольская область – 2 604 (+56)
  • Харьковская область – 3 277 (+74)
  • Херсонская область — 218 (0)
  • Хмельницкая область – 1 021 (+13)
  • Черновицкая область – 5 485 (+42)
  • Черкасская область — 888 (+18)
  • Черниговская область — 679 (+12).

Как соблюдают самоизоляцию в Украине:

  • Львов — 21,5%;
  • Киев — 20,78%;
  • Ивано-Франковск — 18,63%;
  • Черновцы — 17,43%;
  • Ужгород — 16,92%.

Коронавирус в Украине 23 июля

По состоянию на 23 июля коронавирус в Украине обнаружили у 856 человек, в целом тестирование подтвердило заражение 61 851 украинца.

Умерло за день 17 больных, а выздоровели — 828 пациентов.

Киев, Львовская и Ивано-Франковская области вчера были лидерами по количеству новых случаев инфицирования.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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