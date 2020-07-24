Кабинет министров состоянию на 24 июля распределил средства Фонда борьбы с коронавирусом.

66 млрд грн выделили на медиков, силовиков и реконструкцию дорог, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

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На что выделили деньги:

16 млрд грн – обеспечение медиков;

7 млрд грн – финансирование фонда по безработице;

2,7 млрд грн – выделено на пособие по частичной безработице;

1,2 млрд грн – помощь ФЛП, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет;

2,5 млрд грн – на доплаты военнослужащим и полицейским;

35 млрд грн – реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Ликвидация ДФС

Государственная фискальная служба будет ликвидирована до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ликвидация ДФС была фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи Международного валютного фонда для Украины.

В июне МВФ утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд на 1,5 года.

На счета Украины деньги должны поступить четырьмя траншами, первый из которых в размере $2,1 млрд перечислили 12 июня. Следующий планируется на сентябрь.

Источник: Минфин