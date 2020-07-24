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Факты / Украина

Два солнца: в Одесской области заметили уникальное природное явление

Жители Теплодара Одесской области стали свидетелями необычного природного явления — они увидели сразу два солнца.

Это явление называется паргелий и возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, которые могут быть в атмосфере.

— В очках было очень заметно. Я подумала, откуда такая странная радуга взялась, — сообщила местная жительница Александра Доленко, которая стала свидетелем явления и поделилась в сети уникальными фотографиями.

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  • Паргелий 1
  • Паргелий
  • Паргелий
  • Паргелий 1
  • Паргелий
  • Паргелий
Два солнца: в Одесской области заметили уникальное природное явление / 3 фотографии

Комета Neowise

В июле 2020 можно увидеть уникальное космическое явление — комету Neowise.

Впервые ее заметили 27 марта. В июле двухвостую комету могут увидеть жители северного полушария после захода солнца.

Ее заметно невооруженным глазом.

Источник: Александра Доленко

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