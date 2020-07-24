Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, за медицинской помощью или по любой другой человек с коронавирусом может обратиться в городскую или областную государственную администрацию. Это предусмотрено нормативными документами по борьбе с Covid-19 в Украине.

— Эта обязанность возложена на Киевскую городскую и областные государственные администрации, у которых есть соответствующее подразделения социальной защиты. Они должны сопровождать и оказывать социальную помощь людям, которые в этом нуждаются, — отметил Степанов.

Дополнительную социальную помощь получат такие категории украинцев:

пожилые люди;

люди, которые живут сами на время заболевания;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности приобрести те или иные вещи, продукты питания.

За более подробной информацией можно обращаться на горячую линию областных государственных администраций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировано 62 823 больных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 972 новых случая Covid-19.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886. От осложнений коронавируса за день умерло 20 больных, в общем 1 571 человек.