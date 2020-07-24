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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 24 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 972 человек. Всего в стране уже 62 823 случая заражения.

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10:42 - 24 июля

В Бердянске на две недели закрыли детский сад №20 Красная шапочка.

ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат в одной из воспитательниц.

Городские власти просят родителей с пониманием отнестись к ситуации.

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10:32 - 24 июля

В Госпогранслужбе выздоровели от коронавируса 100 сотрудников.

За прошедшие сутки подтверждено три новых случая инфицирования.

На самоизоляции 180 пограничников.

С начала пандемии в ведомстве зафиксировали 164 случая Covid-19.

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09:36 - 24 июля

В Украине за сутки госпитализировали 255 человек с Covid-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Заболело 65 детей, а также 43 медицинских работника.

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09:32 - 24 июля

В лидерах по количеству новых случаев — Львовская область (126), Киев (118) и Ровенская область (96).

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область – 2 462 (+46)
  • Волынская область – 3 421 (+30)
  • Днепропетровская область – 1 302 (+27)
  • Донецкая область — 830 (+12)
  • Житомирская область – 1 670 (+16)
  • Закарпатская область – 4 706 (+65)
  • Запорожская область — 712 (+12)
  • Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)
  • Кировоградская область — 689 (0)
  • г. Киев – 7 396 (+118)
  • Киевская область – 3 391 (+32)
  • Львовская область – 8 588 (+126)
  • Луганская область — 118 (+2)
  • Николаевская область — 536 (+6)
  • Одесская область – 2 749 (+58)
  • Полтавская область — 378 (+7)
  • Ровенская область – 5 399 (+96)
  • Сумская область — 397 (+4)
  • Тернопольская область – 2 604 (+56)
  • Харьковская область – 3 277 (+74)
  • Херсонская область — 218 (0)
  • Хмельницкая область – 1 021 (+13)
  • Черновицкая область – 5 485 (+42)
  • Черкасская область — 888 (+18)
  • Черниговская область — 679 (+12).

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09:05 - 24 июля

24 июля обнаружили 972 новых больных коронавирусом. Общее количество случаев в Украине — 62 823.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 человек, а за сутки — 886.

От осложнений Covid-19 за день умерло 20 больных.

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21:59 - 23 июля

В так называемой ЛНР зафиксировали вспышку Covid-19.

В городе Лугутино, контролируемом наемниками РФ, за последние сутки медики обнаружили 81 случай коронавируса.

Ранее Лугутинский район в сводках “ЛНР” не упоминался.

Всего в так называемой ЛНР признали 605 случаев коронавируса.

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14:27 - 23 июля

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил, что заболел коронавирусом.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию, коронавирусом – заболел, — сказал он.

По словам Ляха, он себя чувствует хорошо и находится под наблюдением медиков.

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12:06 - 23 июля

16 новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки.

Сейчас болеет 143 человека.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них в больницах находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Остальные семь человек лечатся дома под наблюдением врачей.

— На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек (Киевская область — двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ, Львовская область — двое военнослужащих, Сумская область — двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, — говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровел 551 человек, летальных случаев — пять.

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10:58 - 23 июля

По состоянию на утро 23 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 278 человек. За сутки заболело еще 112 киевлян.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 128 человек. За сутки ни один больной не умер.

В то же время полностью излечилось 2 546 пациентов, за сутки — 25.

Среди заболевших:

  • 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет
  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет
  • две девочки — шести месяцев и 14 лет и три мальчика от четырех до 15 лет.

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10:08 - 23 июля

У председателя Госагентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив коронавирус.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— У госпожи Олеськив, руководительницы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), обнаружили положительный ПЦР тест. Все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, уведомлены и проходят тестирование, команда ГАРТ на карантине, — написал он.

Он добавил, что за последнюю неделю не был в прямом контакте с Олеськив, но сдал тест и ждет результатов.

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