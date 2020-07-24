Карантин в Украине - главные новости 24 июля 2020

В Украине не идет на спад эпидемия коронавируса. В стране увеличился суточный прирост больных Covid-19. Новые случаи инфицирования фиксируют в Госпогранслужбе и ВСУ, а вспышки — в разных учреждениях страны.
24 июля в Украине подтвердили 62 823 случая коронавируса, за сутки — 972 новых.
Самая сложная эпидситуация во Львовской (8 588 случаев), Черновицкой (5 485 случаев) и Ровенской (5 399 случаев) областях.
Не улучшается ситуация и в столице. В Киеве зафиксировали уже 7 396 больных коронавирусом, суточный прирост — 118 человек.
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Худшая эпидситуация в Дарницком районе города — 1 240 случаев.
Сложная ситуация и в регионах. В частности, в Бердянске Запорожской области, где на днях вспышку коронавируса зафиксировали в санатории Арктика, на карантин закрыли детский сад. По информации местных властей, в учреждении заболела воспитательница.
А в Березняках Черкасской области заболела семья, у пяти человек подтвердили положительный тест на Covid-19.
Новые случаи заболевания фиксируют и в ВСУ — 17 новых за сутки. Всего болеет 147 военнослужащих. А в Госпогранслужбе суточный прирост — три больных, всего с начала пандемии зафиксировали 164 случая.
В связи с этим Кабмин продлил карантин до 31 августа. Кроме того, правительство распределило средства Фонда борьбы с коронавирусом. Они пойдут на поддержку медиков и доплаты полиции.
Коронавирус в Украине
В Украине с начала пандемии от коронавируса умер 1 571 человек, за сутки — 20.
Выздороветь удалось 34 886 пациентам, а за сутки — 886.
По статистике, в стране чаще болеют женщины, чем мужчины.