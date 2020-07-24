С затонувшего танкера Delfi в море снова льется топливо. Пятно уже разлилось на 7,5 м².

Боновые заграждения не смогли предотвратить разлива. Их установили неправильно, поэтому они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой.

Пятно пошло в сторону берега на песок пляжа.

К Delfi подошли два мощных буксира из Южного, которые попытаются сорвать его с волнореза. Это P&O Balqis и Австралия.

Сейчас танкер готовят ко второй попытке подъема, которую собирается сделать судовладелец. К судну подогнали плавучий кран — с его помощью будут заводить стальные тросы.

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Если на этот раз не удастся поднять танкер, он перейду в собственность Администрации морских портов Украины, которая и должна впоследствии выполнять работы по его поднятию.

После подъема Delfi доставят в Черноморск.

Судно потерпело крушение у одесского берега еще 22 ноября 2019 года. Танкер обещали поднять до начала курортного сезона, но Delfi все еще там.

Первый выпил топлива из танкера Delfi заметили 15 июля. Загрязнение воды обнаружили инспекторы Государственной экологической инспекции. Причиной этому стали сильные волны.